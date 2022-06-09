Пловчиха Ефимова сравнила США с Россией

В ноябре Ефимова рассказала, что расстроилась после поездки на родину в город Волгодонск Ростовской области. «Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России», — поделилась спортсменка. Она отметила, что в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новых хозяев. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.