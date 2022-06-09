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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Пловчиха Ефимова сравнила США с Россией

Пловчиха Юлия Ефимова сравнила США с Россией. Она опубликовала пост в социальных сетях.

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На снимке Ефимова позирует с собакой на мосту через реку Сакраменто в Калифорнии. «Пейзажи, напоминающие дом — Дон», — подписала спортсменка фотографию.

В ноябре Ефимова рассказала, что расстроилась после поездки на родину в город Волгодонск Ростовской области. «Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России», — поделилась спортсменка. Она отметила, что в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новых хозяев. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.

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фотографий
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фотографий

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она живет и тренируется в США.

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