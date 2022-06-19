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19 июня, источник: Спорт РИА Новости

Пловец Дрессел стал пятнадцатикратным чемпионом мира

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американец Калеб Дрессел стал победителем в заплыве на 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

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Источник: Reuters

Результат Дрессела — 22,57 секунды. 25-летний спортсмен стал 15-кратным чемпионом мира по плаванию. Второе место занял бразилец Николас Сантос (отставание 0,21 секунды), третье — еще один американец Майкл Эндрюс (+0,22).

На дистанции 200 м комплексом у женщин победу одержала американка Алекс Уолш (2 минуты 7,13 секунды). Второй стала австралийка Кейли Маккиоун (+1,44), третьей — представительница США Лия Хейс (+1,78).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 18 июня по 3 июля. В марте Международная федерации плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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