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20 июня, источник: Sport24

Итальянский пловец Чеккон побил мировой рекорд на ЧМ в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по плаванию состоялся заплыв на 100 метров на спине.

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Золотую медаль выиграл итальянский пловец Томас Чеккон, финишировав с мировым рекордом в 51,6 секунды. Он побил рекорд американца Райана Мерфи (51,85), который был установлен на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016).

Серебряным призером стал Мерфи (51,97), бронзовым — американец Хантер Армстронг (51,98).

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