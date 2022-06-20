Итальянский пловец Чеккон побил мировой рекорд на ЧМ в Будапеште
В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по плаванию состоялся заплыв на 100 метров на спине.
В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира по плаванию состоялся заплыв на 100 метров на спине.
Золотую медаль выиграл итальянский пловец Томас Чеккон, финишировав с мировым рекордом в 51,6 секунды. Он побил рекорд американца Райана Мерфи (51,85), который был установлен на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016).
Серебряным призером стал Мерфи (51,97), бронзовым — американец Хантер Армстронг (51,98).