Итальянский пловец Чеккон побил мировой рекорд на ЧМ в Будапеште

Золотую медаль выиграл итальянский пловец Томас Чеккон, финишировав с мировым рекордом в 51,6 секунды. Он побил рекорд американца Райана Мерфи (51,85), который был установлен на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016).