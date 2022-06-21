Американка Ледеки стала 17-кратной чемпионкой мира по плаванию

Она победила с результатом 15 минут 30,15 секунды, став 17-кратной чемпионкой мира. Серебряным призером стала ее соотечественница Кэти Граймс (15.44,89), бронзовым — Лани Паллистер (15.48,96) из Австралии.

В плавании на 100 м на спине у женщин победила американка Реган Смит (58,22), второй стала канадка Кайли Масс (58,40), третье место заняла Клэр Кёрзан (58,67) из США. В плавании на 100 м брассом лучшей стала итальянка Бенедетта Пилато (1.05,93), серебро у Анны Элендт (1.05,98) из Германии, бронзу выиграла представительница Литвы Рута Мейлутите (1.06,02).

У мужчин на 200 м вольным стилем чемпионом стал 17-летний румын Давид Поповичи (1.43,21), установивший новый мировой рекорд среди спортсменов не старше 18 лет. Серебряную награду завоевал южнокореец Хван Сун Ву (1.44,47), бронзовую — британец Том Дин (1.44,98).