Венгр Милак обновил собственный мировой рекорд на ЧМ по водным видам спорта

Олимпийский чемпион Токио проплыл дистанцию за 1 минуту 50,34 секунды. Он превзошел свой результат, показанный в 2019 году на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу (1 мин 50,73 с). Второе место в заплыве на 200 метров занял француз Леон Маршан (+3,03 с), третье — японец Томору Хонда (+3,27 с).

На дистанции 50 метров брассом у мужчин победу одержал американец Ник Финк (26,45 с), вторым стал итальянец Николо Мартиненги (+0,03 с), третьим — еще один представитель США Майкл Эндрю (+0,27 с).