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21 июня, источник: Спорт РИА Новости

Венгр Милак обновил собственный мировой рекорд на ЧМ по водным видам спорта

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Венгерский пловец Криштоф Милак обновил собственный мировой рекорд на дистанции 200 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Токио проплыл дистанцию за 1 минуту 50,34 секунды. Он превзошел свой результат, показанный в 2019 году на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу (1 мин 50,73 с). Второе место в заплыве на 200 метров занял француз Леон Маршан (+3,03 с), третье — японец Томору Хонда (+3,27 с).

На дистанции 50 метров брассом у мужчин победу одержал американец Ник Финк (26,45 с), вторым стал итальянец Николо Мартиненги (+0,03 с), третьим — еще один представитель США Майкл Эндрю (+0,27 с).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 18 июня по 3 июля. В марте Международная федерации плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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