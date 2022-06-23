Устроивший скандал с Рыловым американец взял третье золото ЧМ-2022

Победитель заплыва остановил секундомер на отметке 1 минута 54,52 секунды, опередив призеров британца Люка Гринбанка (+0,64) и своего соотечественника Шейна Касаса (+0,83).

В женском заплыве на 200 метров брассом первенствовала американка Лилли Кинг (2.22,41). Второй стала Дженна Страуч (+0,63) из Австралии, замкнула тройку американка Кейт Дуглас (+0,79). Стометровку вольным стилем у женщин быстрее всех преодолела 18-летняя австралийка Молли О’Каллахан (52,67). Компанию на подиуме ей составили шведка Сара Шёстрём (+0,13) и американка Торри Хаски (+0,25).

Мужской финальный заплыв на 200 метров брассом закончился победой Зака Стаблети-Кука из Австралии с результатом 2.07,07. Второе место поделили японец Ю Ханагурума и швед Эрик Перссон (+1,31).

Мужскую эстафету 4×200 метров вольным стилем выиграла сборная США, показав результат 7.00,24. Второе место у австралийцев (+3,26), третье — у британцев (+3,76).