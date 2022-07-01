Алина Змушко и Илья Шиманович победили на открытом Кубке Беларуси по плаванию

Источник: БФП

В третий соревновательный день состоялись 11 финалов, в трех из них победили белорусские пловцы. Алеся Акинчиц выиграла решающий заплыв на 800 м вольным стилем, Алина Змушко стала сильнейшей на дистанции 100 м брассом, в аналогичном виде программы у мужчин лучшее время показал Илья Шиманович.

8 золотых наград пятничной программы достались спортсменам из России. Победителями турнира стали Мария Каменева и Владислав Гринев (100 м, вольный стиль), Анастасия Дуплинская и Николай Зуев (200 м, на спине), Анастасия Сорокина (400 м, комплекс) и Мартин Малютин (400 м, вольный стиль), также российские пловцы выиграли две эстафеты.