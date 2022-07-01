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1 июля, источник: БЕЛТА

Алина Змушко и Илья Шиманович победили на открытом Кубке Беларуси по плаванию

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте продолжается открытый Кубок Беларуси по плаванию, в котором участвуют белорусские и российские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БФП

В третий соревновательный день состоялись 11 финалов, в трех из них победили белорусские пловцы. Алеся Акинчиц выиграла решающий заплыв на 800 м вольным стилем, Алина Змушко стала сильнейшей на дистанции 100 м брассом, в аналогичном виде программы у мужчин лучшее время показал Илья Шиманович.

8 золотых наград пятничной программы достались спортсменам из России. Победителями турнира стали Мария Каменева и Владислав Гринев (100 м, вольный стиль), Анастасия Дуплинская и Николай Зуев (200 м, на спине), Анастасия Сорокина (400 м, комплекс) и Мартин Малютин (400 м, вольный стиль), также российские пловцы выиграли две эстафеты.

Участие в открытом Кубке Беларуси по плаванию принимают более 300 пловцов. Завтра на турнире в Бресте будут разыграны оставшиеся 12 комплектов наград.

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