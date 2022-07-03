Американский олимпийский чемпион выставил свои медали на аукцион
Американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион 6 из 12 своих олимпийских медалей, сообщает As.
Американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион 6 из 12 своих олимпийских медалей, сообщает As.
Лохте завоевал шесть золотых, а также по три серебряных и бронзовых олимпийских медалей. 37-летний спортсмен решил избавиться от наград за вторые и третьи места, выставив их тремя лотам с учетом того, где они были завоеваны.
В первый вошли три медали Лондона-2012, во второй — две медали Пекина-2008, а в третий — медаль Игр-2004 в Афинах.
Американец планирует выручить за них 80 тысяч долларов. Аукцион продлится до 21 июля.