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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский олимпийский чемпион выставил свои медали на аукцион

Американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион 6 из 12 своих олимпийских медалей, сообщает As.

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Источник: AP 2022

Лохте завоевал шесть золотых, а также по три серебряных и бронзовых олимпийских медалей. 37-летний спортсмен решил избавиться от наград за вторые и третьи места, выставив их тремя лотам с учетом того, где они были завоеваны.

В первый вошли три медали Лондона-2012, во второй — две медали Пекина-2008, а в третий — медаль Игр-2004 в Афинах.

Американец планирует выручить за них 80 тысяч долларов. Аукцион продлится до 21 июля.

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