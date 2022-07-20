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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юлия Ефимова выложила фото в розовом облегающем платье на фоне заката

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила новый пост у себя в соцсетях.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Спортсменка показала фото с отдыха, сделанное в поле на фоне заката. На девушке было надето элегантное розовое платье, подчеркивающее ее фигуру.

Источник: соцсети

Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию, также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

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