Юлия Ефимова выложила фото в розовом облегающем платье на фоне заката

Спортсменка показала фото с отдыха, сделанное в поле на фоне заката. На девушке было надето элегантное розовое платье, подчеркивающее ее фигуру.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию, также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).