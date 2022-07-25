Белорусский пловец Илья Шиманович победил на «Играх Дружбы» в Казани

В заключительный соревновательный день наши пловцы завоевали две медали. На дистанции 100 м у мужчин победу одержал Илья Шиманович, а в женском финале на дистанции 50 м баттерфляем третий результат показала Анастасия Кулешова. Всего на «Играх Дружбы» белорусская команда выиграла 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. Помимо Шимановича на высшую ступень пьедестала поднималась и Анастасия Шкурдай (200 м на спине).