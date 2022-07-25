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25 июля, источник: БЕЛТА

Белорусский пловец Илья Шиманович победил на «Играх Дружбы» в Казани

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани завершился первый этап международных соревнований по плаванию «Игры Дружбы», в которых приняли участие белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительный соревновательный день наши пловцы завоевали две медали. На дистанции 100 м у мужчин победу одержал Илья Шиманович, а в женском финале на дистанции 50 м баттерфляем третий результат показала Анастасия Кулешова. Всего на «Играх Дружбы» белорусская команда выиграла 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. Помимо Шимановича на высшую ступень пьедестала поднималась и Анастасия Шкурдай (200 м на спине).

Участие в соревнованиях в Казани принимали 27 спортсменов из Беларуси, всего на турнире выступили более 700 пловцов из 13 стран.

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