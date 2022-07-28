Младенцем сдали в детдом: как русская девочка без ног стала гордостью США

Почти три десятка лет спустя девочка, от которой отказалась Наталья, стояла на пьедестале почета. На шею пловчихе вешали золотую медаль, а из динамиков на арене играл гимн США. Так Джессика Лонг завоевала свою 29-ю награду на Паралимпийских играх, став одной из самых успешных спортсменок в истории Соединенных Штатов.

«Все советовали ее бросить. Я смалодушничала»

Судьба Джессики сложилась столь удачно, потому что ее усыновила пара из США. В далеком 1993 году Стивен и Элизабет Лонг узнали, что больше не смогут иметь детей. К тому моменту они уже воспитывали двоих, но хотели создать большую семью.

«Мы же можем помочь малышам, от которых отказались из-за их непохожести на других. Мы можем исправить эту несправедливость, Бет! Давай усыновим таких ребят, сделав их детство счастливым?» — предложил Стив.

Бет согласилась. И уже через несколько месяцев они впервые взяли на руки совсем маленькую русскую девочку, которая родилась в Братске со страшным диагнозом. У малышки не было берцовых костей, а также неправильно сформировались стопы. Ее звали Татьяна Кириллова, но после усыновления она стала Джессикой Лонг.

Вместе с ней чета Лонгов забрала из иркутского детского дома и русского мальчика с заячьей губой, которого назвали Джошуа. Заботливые американские родители сделали все, чтобы жизнь их детей была нормальной. Джессика перенесла более десяти операций на ногах, что позволило ей носить протезы и начать ходить.

Спустя много лет Наталья родная мать Джессики, признавалась, что не могла бы дать малышке такой же уровень жизни, что предоставили ей американские родители. На момент родов Кирилловой было 17 лет, а ее избраннику Олегу — 18. Возлюбленные жили в Братске и только начинали взрослую жизнь. Наталья долгое время скрывала живот от близких, потому что боялась им признаться о столь ранней беременности.

«На втором месяце беременности у меня болели почки, а врач прописал хлористый укол. Возможно, именно это повлияло на инвалидность Джессики, ведь я даже врачу не говорила о своем положении. Малышка появилась на свет раньше срока. Я никого не травила, ничего не делала. Когда она родилась, то все советовали ее бросить. Я смалодушничала», — вспоминала Наталья.

Ключевыми стали слова свекрови, ведь кроме нее заниматься воспитанием и содержанием ребенка было попросту некому. Наталья и Олег отдали девочку в приют, но хотели ее вернуть, когда встанут на ноги. Спустя год у пары появился еще один ребенок. Малыш оказался здоровым, и пара продолжила жить своей жизнью.

В это время Татьяна Кириллова, которая уже стала Джессикой, обживалась в новой семье. Особенно ей нравилось ездить в гости к бабушке с дедушкой, у которых во дворе стоял бассейн. Когда Джессика плавала, то переставала чувствовать себя инвалидом, не ощущала отсутствия ног. Она могла часами плавать и играть с братьями и сестрами, которых стало больше. Уже после усыновления ребят из России у Стива и Бет родились двое детей, несмотря на все прогнозы врачей.

Когда Джессике было 10 лет, ее бабушка наткнулась на объявление в газете о наборе детей в группу по плаванию. Никого не смутило, что это была секция для здоровых ребят, но Лонг приняли в группу. Ей удалось с ходу впечатлить тренеров, а уже через пару месяцев она начала обгонять в бассейне девочек с ногами. Другие спортсменки видели в ней не инвалида, а серьезную соперницу.

Спустя всего два года занятий в секции Джессику пригласили в состав паралимпийской сборной США, с которой она отправилась на Игры в Афины в 2004 году. Дальше произошла настоящая сказка.

«И вот я там, плыву изо всех сил! На развороте на полпути я была лишь пятой… А потом я продвинулась с почти последней позиции и поравнялась с лидировавшей рекордсменкой мира. Но я туда приехала не для того, чтобы стать второй. В итоге я опередила ее всего на ноготь. Эта гонка стала началом моей карьеры», — признавалась Джессика.

В Греции она выиграла три золотых медали. С тех пор Джессика просто не замечает соперниц, завоевывая на каждых Паралимпийских играх по несколько золотых медалей, которых набралось уже 16 штук. Самыми эмоциональными для нее стали Игры в Лондоне, на которых она разговорилась с российским журналистом, который пообещал отыскать ее родных родителей.

«Всегда хотела стать русской принцессой»

Журналист сдержал обещание и узнал, где живут Наталья с Олегом. Джессика получила адрес и сразу же рванула в Россию. Все это время биологические родители спортсменки даже не знали, что их дочь стала настоящей звездой в США. К тому моменту они воспитывали троих детей и жили в поселке Тэмь, что находится в 140 километрах от Иркутска.

Олег работал водителем лесовоза, а Татьяна сидела дома. Иначе она и не могла, ведь ей нужно было оставаться с дочкой Дашей, которая страдает ДЦП. Несмотря на инвалидность, пара решила в этот раз оставить ребенка, ведь уже встала на ноги и была готова взять на себя все хлопоты. Конечно, семья была рада обнаружению дочери, чья судьба сложилась столь успешно в США.

Из путешествия Джессики на родину сделали целое шоу. Весь путь ее сопровождали корреспонденты NBC, снимавшие документальный фильм. Момент встречи с родителями стал эмоциональным, все расплакались и обнялись. Лонг призналась, что не держит зла на мать и отца за решение отдать ее в детдом, а родственники были невероятно рады обретению давно потерянной дочери.

«В детстве я очень любила мультфильм “Анастасия”, поэтому всегда хотела стать русской принцессой. И теперь моя мечта сбылась! Я бы хотела однажды всех вас познакомить. Американскую семью с российской. Это точно не конец. Я говорю до свидания, а не прощай. Я еще вернусь. Для одной семьи я Татьяна, для другой — Джессика. Но для себя я — Джессика Татьяна Лонг» — заявила пловчиха.

Задержаться в деревне под Иркутском дольше, чем на один день, она не могла. Джессику ждала подготовка к Играм в Рио-де-Жанейро. Но никто не сомневался, что столь счастливая история воссоединения станет лишь началом ее отношений с новообретенными родственниками.

«Только перед камерами показывала, что у нее к нам любовь»

С тех пор Джессика установила несколько мировых рекордов, завоевала бесчисленное количество медалей и вышла замуж. Как думаете, сколько раз она вернулась в родную страну? Правильно, ноль. Слезы радости, которые проливали ее родственники на встрече с Джессикой в России, успели смениться на откровенную злобу в адрес Лонг.

«С того момента мы лишь один раз поговорили по видеосвязи пять минут, а потом она убежала на тренировку. Сейчас только иногда переписываемся. Когда в соцсетях узнали, что она выходит замуж, то ждали приглашения на свадьбу. Мы радовались за нее, но приглашения не получили. Я ее поздравила, увидев фото с торжества, но сообщение долго висело без ответа. Странные, конечно, эти американцы», — не поняла поведение Джессики ее сестра Анастасия.

Родная мать Джессики больше не общается с дочкой и не выходит на контакт с ней по своей инициативе. Анастасия лишь изредка делится с матерью последними новостями из жизни сестры. Наталья признается, что боится быть отвергнутой и предпочитает отдаляться от дочери. Возможно, на это повлияло поведение русской американки во время ее визита в Россию.

«Во время наших переписок Джессика никогда не спрашивала о своей сестре Даше, страдающей ДЦП! Даже когда она к нам приезжала, то вообще к ней не подходила. Как будто ее и не было. Получается, она только перед камерами показывала, что у нее к нам любовь? Нам, конечно, ничего от нее не нужно, мы и сами справимся. Но если начистоту, то я думаю, что Джессика — молодец, ведь она одна из нашей семьи чего-то добилась. Пусть лучше живет так, нежели как мы», — призналась Анастасия.