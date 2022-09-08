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13:38 (мск), источник: Sport24

Легендарный американский пловец вспомнил, как обманул советских спортсменов

Легендарный американский пловец, девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц рассказал, как обманом заставил советских пловцов отрастить усы.

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Источник: AP 2022

Известный своими шикарными усами Спитц — первый спортсмен, завоевавший семь золотых олимпийских медалей на одних Играх (Мюнхен-1972).

«Я участвовал в отборочных на Олимпиаду, и все говорили об усах, поэтому я сказал: “Я не буду их сбривать”.

Я хотел сделать это, когда поехал в Мюнхен, но потом я пошел в бассейн на последнюю тренировку.

Меня не должно было быть там, потому что мы исчерпали нашу квоту на тренировки, и там были русские, но они сказали, что я могу использовать крайнюю дорожку.

Когда я вышел из бассейна, российский тренер спросил, не замедляют ли меня усы. Я сказал: «Нет, они отражают воду от моего рта, поэтому я побил мировой рекорд несколько недель назад. Я не сбриваю их».

В следующем году я улыбался, когда увидел, что у всех русских пловцов-мужчин были усы. Несмотря на то, что я решил, что сбрею их в Мюнхене, я решил оставить их. И я рад, что сделал это", — заявил 72-летний Спитц в интервью The Times.

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