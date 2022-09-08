Легендарный американский пловец вспомнил, как обманул советских спортсменов

Известный своими шикарными усами Спитц — первый спортсмен, завоевавший семь золотых олимпийских медалей на одних Играх (Мюнхен-1972).

«Я участвовал в отборочных на Олимпиаду, и все говорили об усах, поэтому я сказал: “Я не буду их сбривать”.

Я хотел сделать это, когда поехал в Мюнхен, но потом я пошел в бассейн на последнюю тренировку.

Меня не должно было быть там, потому что мы исчерпали нашу квоту на тренировки, и там были русские, но они сказали, что я могу использовать крайнюю дорожку.

Когда я вышел из бассейна, российский тренер спросил, не замедляют ли меня усы. Я сказал: «Нет, они отражают воду от моего рта, поэтому я побил мировой рекорд несколько недель назад. Я не сбриваю их».