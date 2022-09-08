Легендарный американский пловец вспомнил, как обманул советских спортсменов
Легендарный американский пловец, девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц рассказал, как обманом заставил советских пловцов отрастить усы.
Легендарный американский пловец, девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц рассказал, как обманом заставил советских пловцов отрастить усы.
Известный своими шикарными усами Спитц — первый спортсмен, завоевавший семь золотых олимпийских медалей на одних Играх (Мюнхен-1972).
«Я участвовал в отборочных на Олимпиаду, и все говорили об усах, поэтому я сказал: “Я не буду их сбривать”.
Я хотел сделать это, когда поехал в Мюнхен, но потом я пошел в бассейн на последнюю тренировку.
Меня не должно было быть там, потому что мы исчерпали нашу квоту на тренировки, и там были русские, но они сказали, что я могу использовать крайнюю дорожку.
Когда я вышел из бассейна, российский тренер спросил, не замедляют ли меня усы. Я сказал: «Нет, они отражают воду от моего рта, поэтому я побил мировой рекорд несколько недель назад. Я не сбриваю их».
В следующем году я улыбался, когда увидел, что у всех русских пловцов-мужчин были усы. Несмотря на то, что я решил, что сбрею их в Мюнхене, я решил оставить их. И я рад, что сделал это", — заявил 72-летний Спитц в интервью The Times.