Белорусской пловчихе грозит заочный суд по статье о призывах к санкциям

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам по статьям «акт терроризма», «геноцид», «наемничество», «измена государству», «диверсия», «создание экстремистского формирования либо участие в нем», «массовые беспорядки», «призывы к санкциям». Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба. В среду СК Белоруссии сообщил, что подготовлены материалы для спецпроизводства против членов оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности, одним из основателей которого являлась Герасименя.

Согласно документу, главное следственное управление СК приняло решение о начале 29 сентября спецпроизводства против спортсменки по уголовной статье «Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Ей грозит лишение свободы на срок от четырех до 12 лет.

Кроме того, в перечень внесен еще один основатель фонда — Александр Опейкин, ему также инкриминируются призывы к санкциям против республики.

Белорусский фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020 года, против Герасимени и Опейкина в Белоруссии были возбуждены уголовные дела о призывах к действиям, направленных на причинение вреда национальной безопасности, совершенных с использованием СМИ и интернета. Они объявлены в розыск, но находятся за пределами страны.

Фонд заявлял, что ставит целью «поддержать атлетов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, исключенных из сборных, снятых с соревнований, уволенных или лишенных стипендий за выражение своей политической позиции». При этом фонд также продвигал идеи бойкота международных соревнований в Белоруссии, отстранения Белоруссии от крупных соревнований в других странах, санкций против белорусских спортивных чиновников, а также недопуска некоторых белорусских спортсменов, которые публично поддерживали власти Белоруссии, к соревнованиям.

Решением КГБ группа граждан, объединенных посредством соцсетей Белорусского фонда спортивной солидарности, признана в стране экстремистским формированием.