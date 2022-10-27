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16:17 (мск), источник: ТАСС

Китайская пловчиха Ли Бинцзе побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем

Ее время составило 3 минуты 51,30 секунды.

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Источник: AFP 2022

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Китаянка Ли Бинцзе в четверг побила мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров. Ее время в заплыве на чемпионате Китая составило 3 минуты 51,30 секунды.

Прежний мировой рекорд составлял 3 минуты 56,40 секунды, его установила в мае 2022 года австралийская спортсменка Ариарне Титмус.

До этого лучший результат 20-летней китайской пловчихи на этой дистанции составлял 3 минуты 55,83 секунды.

Ли Бинцзе является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4×200 метров вольным стилем. Кроме того, на той Олимпиаде она выиграла бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров.

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