Китайская пловчиха Ли Бинцзе побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем
Ее время составило 3 минуты 51,30 секунды.
Ее время составило 3 минуты 51,30 секунды.
ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Китаянка Ли Бинцзе в четверг побила мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров. Ее время в заплыве на чемпионате Китая составило 3 минуты 51,30 секунды.
Прежний мировой рекорд составлял 3 минуты 56,40 секунды, его установила в мае 2022 года австралийская спортсменка Ариарне Титмус.
До этого лучший результат 20-летней китайской пловчихи на этой дистанции составлял 3 минуты 55,83 секунды.
Ли Бинцзе является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио в женской эстафете 4×200 метров вольным стилем. Кроме того, на той Олимпиаде она выиграла бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 метров.