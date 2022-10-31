Американская пловчиха Ледеки побила мировой рекорд на 1500 м кролем на короткой воде

Новый рекорд был установлен на этапе Кубка мира в Торонто (Канада). Американка преодолела дистанцию за 15 минут 8,24 секунды.

Она превзошла предыдущий мировой рекорд, который принадлежал немке Саре Веллброк. Она установила его в 2019 году. Тогда Веллброк преодолела дистанцию за 15 минут 18,01 секунды. Таким образом, Ледеки почти на 10 секунд превзошла результат немецкой пловчихи.