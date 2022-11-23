Колесников установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров на спине на короткой воде

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников в среду на чемпионате России по плаванию на короткой воде установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

Спортсмен преодолел дистанцию за 22,11 секунды. Вторым стал Павел Самусенко (22,85 секунды). Тройку лидеров замкнул Евгений Рылов (23,16). Предыдущий рекорд принадлежал французу Флорану Маноду, который 6 декабря 2014 года преодолел дистанцию 50 метров на спине за 22,22 секунды.

Колесникову 22 года, на Олимпиаде в Токио он стал серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.