Российский пловец установил феноменальный мировой рекорд. Однако его могут и не засчитать
Международная федерация плавания просто обязана следовать своим же требованиям.
Международная федерация плавания просто обязана следовать своим же требованиям.
Один из лидеров российского плавания Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. На чемпионате России на короткой воде в Казани он проплыл эту дистанцию за 22,11 с, побив державшееся восемь лет достижение француза Флорана Манаду.
Но засчитает ли международная федерация водных видов спорта достижение россиянина?
Для начала он в составе сборной Москвы свой этап эстафеты 4×50 м вольным стилем проплыл за 20,88 с! Так быстро Климент не плавал никогда. Его предыдущий лучший результат на кролевом полтиннике на короткой воде был 21,10.
Затем в полуфинале 50 м на спине Колесников установил рекорд России, проплыв за 22,31 с. Климент побил своё же достижение, установленное на чемпионате Европы — 2021. Это был не только национальный рекорд, но и второе время на «коротком» полтиннике в истории.
Наконец, в финале 22-летний пловец буквально улетел от всех конкурентов уже на 25 м, а затем только наращивал преимущество. В итоге — 22,11 с, и Колесников побил рекорд легендарного француза Флорана Манаду, который держался с 2014 года и был одним из самых «старых» в мужском плавании.
«Конечно, было бы круче, если бы я проплыл по рекорду на международных соревнованиях. Но рекорд есть рекорд. Хотя на этих соревнованиях не было цели ставить рекорды, просто так сложилась подготовка. Мы настраивались с тренером, что можно плыть быстрее. Получилось — хорошо, не получилось — расстроился бы.
Конечно, можно плыть ещё быстрее, всё зависит от того, как подготовишься. Ещё бывают форс-мажоры, которые, к сожалению, меня по жизни преследуют и не дают проплыть так, как бы я хотел. Например, можно приболеть, как в 2018 году. А сейчас хорошо потренировались, всё и получилось», — сказал Климент после рекордного заплыва пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
Да просто обязана это сделать! Российские пловцы отстранены от всех международных соревнований, но, когда FINA выносила этот вердикт, было сказано: если россияне установят рекорды на стартах, которые соответствуют всем международным правилам, они будут ратифицированы.
Теперь осталось дождаться, чтобы слова не разошлись с делом.
Колесников проплыл просто феноменально, и кажется, что это не предел для нашего гениального спортсмена. Вполне вероятно, он станет первым в мире, кто проплывёт 50 м на спине на короткой воде быстрее 22 с. А это уже запредельная скорость.
Кстати, свои золотые медали с чемпионата России в Казани Климент подарил ребятишкам, которые ждали его автограф и фотографию. Получилось ещё круче.