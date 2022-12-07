На чемпионате страны по плаванию в Бресте разыграны первые комплекты наград

В первый день национального первенства были разыграны десять комплектов медалей. На дистанции 200 м вольным стилем сильнейшей среди женщин стала Алеся Игнатович, у мужчин — Константин Курочкин, который также победил и на дистанции 1500 м. В женском финале на 400 м комплексным плаванием лучшей оказалась Оксана Большакова, решающий мужской заплыв в этом виде выиграл Виталий Ракитин. На дистанции 200 м брассом не было равных Ангелине Малащенко у женщин и Евгению Наумчику у мужчин.

Также в среду состоялись три эстафеты, в каждой из которых победили квартеты, представлявшие Минск. В смешанной комбинированной эстафете 4×50 м викторию одержали Виктор Стаселович, Дмитрий Павловец, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская. В женской эстафете 4×100 м вольным стилем помимо Кулешовой и Коряковской успех отпраздновали Дарья Боешко и Вероника Страшнова. В этом же виде программы у мужчин первенствовали Григорий Пекарский, Иван Буевич, Алексей Рылько и Константин Курочкин.