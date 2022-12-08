Во второй день чемпионата страны по плаванию в Бресте разыграны девять комплектов наград

В четверг на главном внутреннем старте сезона определились победители и призеры в девяти видах программы. На дистанции 100 м баттерфляем золотые медали завоевали Анастасия Кулешова у женщин и Арсений Боржаков у мужчин, в решающем заплыве на 200 м комплексным плаванием первенствовали Ева Андросюк и Алексей Рылько. На дистанции 100 м на спине победы одержали Анастасия Шкурдай и Виктор Стаселович, а в женском финале на 1500 м не было равных Алесе Акинчиц. Также во второй день турнира состоялись две эстафеты 4×50 м вольным стилем, оба заплыва выиграли квартеты из Минска.