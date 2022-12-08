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8 декабря, источник: БЕЛТА

Во второй день чемпионата страны по плаванию в Бресте разыграны девять комплектов наград

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном ЦОР по водным видам спорта продолжается открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четверг на главном внутреннем старте сезона определились победители и призеры в девяти видах программы. На дистанции 100 м баттерфляем золотые медали завоевали Анастасия Кулешова у женщин и Арсений Боржаков у мужчин, в решающем заплыве на 200 м комплексным плаванием первенствовали Ева Андросюк и Алексей Рылько. На дистанции 100 м на спине победы одержали Анастасия Шкурдай и Виктор Стаселович, а в женском финале на 1500 м не было равных Алесе Акинчиц. Также во второй день турнира состоялись две эстафеты 4×50 м вольным стилем, оба заплыва выиграли квартеты из Минска.

9 декабря на чемпионате Беларуси по плаванию на короткой воде будут разыграны 12 комплектов медалей. Завершится турнир пятнадцатью финалами в субботу.

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