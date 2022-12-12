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13:41 (мск), источник: ТАСС

Сальников считает, что у российских пловцов появился шанс отобраться на Олимпиаду

Ранее в Мельбурне на заседании внеочередного конгресса Международной федерации плавания глава организации заявил, что Азиатские игры могут стать платформой для участия российских спортсменов в квалификации на Олимпийские игры в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проводит консультации с международными спортивными федерациями, которые должны вылиться в новые рекомендации по участию российских спортсменов в стартах. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

В ночь на понедельник в Мельбурне на заседании внеочередного конгресса Международной федерации плавания (FINA) глава организации Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что Азиатские игры могут стать платформой для участия российских спортсменов в квалификации на Олимпийские игры в Париже.

«Считаю, что шанс [отбора на Олимпиаду] появился, сейчас идут консультации с МОК, которые должны в конце концов вылиться в какие-то рекомендации для международных спортивных федераций — мы готовы и к позитивному, и к негативному сценарию, — сказал Сальников. — Очевидно, в течение нескольких дней будет более четкое понимание перспектив на 2023 год.

Мы не подавали заявку о переходе в азиатскую федерацию, мы просили рассмотреть вопрос об участии наших спортсменов в азиатских соревнованиях, проводимых под эгидой Азиатской федерации плавания. Вопрос членства в Азиатской федерации плавания уже вторичен, он требует более серьезной, глубокой проработки, не хочу отрицать возможность этого перехода, но самым главным остается вопрос участия в международных соревнованиях, которые являются квалификационными на Игры».

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