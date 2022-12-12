Сальников считает, что у российских пловцов появился шанс отобраться на Олимпиаду

«Считаю, что шанс [отбора на Олимпиаду] появился, сейчас идут консультации с МОК, которые должны в конце концов вылиться в какие-то рекомендации для международных спортивных федераций — мы готовы и к позитивному, и к негативному сценарию, — сказал Сальников. — Очевидно, в течение нескольких дней будет более четкое понимание перспектив на 2023 год.



Мы не подавали заявку о переходе в азиатскую федерацию, мы просили рассмотреть вопрос об участии наших спортсменов в азиатских соревнованиях, проводимых под эгидой Азиатской федерации плавания. Вопрос членства в Азиатской федерации плавания уже вторичен, он требует более серьезной, глубокой проработки, не хочу отрицать возможность этого перехода, но самым главным остается вопрос участия в международных соревнованиях, которые являются квалификационными на Игры».