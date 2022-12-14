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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пловцы из США побили рекорд мира на чемпионате мира на короткой воде

Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.

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Источник: AP 2022

Райан Мёрфи, Ник Финк, Кейт Дуглас и Торри Хаски преодолели дистанцию за 1 минуту 35,15 секунды. Предыдущий рекорд (1.36,18) был установлен командой Нидерландов в 2021 году в Казани.

Второе место в заплыве заняли итальянцы (+0,86 с), третьими стали канадцы (+1,78 с).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря. В марте Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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