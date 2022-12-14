Пловцы из США побили рекорд мира на чемпионате мира на короткой воде

Райан Мёрфи, Ник Финк, Кейт Дуглас и Торри Хаски преодолели дистанцию за 1 минуту 35,15 секунды. Предыдущий рекорд (1.36,18) был установлен командой Нидерландов в 2021 году в Казани.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря. В марте Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.