Пловцы из США побили рекорд мира на чемпионате мира на короткой воде
Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.
Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.
Райан Мёрфи, Ник Финк, Кейт Дуглас и Торри Хаски преодолели дистанцию за 1 минуту 35,15 секунды. Предыдущий рекорд (1.36,18) был установлен командой Нидерландов в 2021 году в Казани.
Второе место в заплыве заняли итальянцы (+0,86 с), третьими стали канадцы (+1,78 с).
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря. В марте Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.