Австралийские пловчихи побили рекорд мира в эстафете на ЧМ на короткой воде

Австралийская команда, в составе которой выступили Мэдисон Уилсон, Молли О’Каллаган, Лиа Нил и Лани Паллистер, показала результат 7 минут 30,87 секунды. Предыдущий рекорд был установлен нидерландскими пловчихами (7.32,85) в 2014 году.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря. В марте Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.