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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Австралийские пловчихи побили рекорд мира в эстафете на ЧМ на короткой воде

Женская сборная Австралии по плаванию установила мировой рекорд в эстафете 4×200 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в австралийском Мельбурне.

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Источник: AP 2022

Австралийская команда, в составе которой выступили Мэдисон Уилсон, Молли О’Каллаган, Лиа Нил и Лани Паллистер, показала результат 7 минут 30,87 секунды. Предыдущий рекорд был установлен нидерландскими пловчихами (7.32,85) в 2014 году.

Второе место заняли представительницы Канады (отставание 3,60 секунды), третьими стали американки (+3,83).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Мельбурне с 13 по 18 декабря. В марте Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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