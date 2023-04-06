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16:57 (мск), источник: ТАСС

Сальников: россияне не примут участия в чемпионате мира по водным видам спорта

Соревнования пройдут с 14-го по 30 июля в Японии.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2023 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения на участие наших спортсменов в своих мероприятиях, — сказал Сальников. — Вопрос возможности возвращения наших спортсменов на международную арену будет рассматривать специальная комиссия, которая предоставит свои предложения ближе к июлю, что делает нереальным наше участие в предстоящем чемпионате мира даже в случае принятия положительного решения по вопросу допуска».

5 апреля пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщила, что рабочая группа организации изучит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях и представит отчет на заседании бюро в июле 2023 года. В 2022 году бюро Европейской лиги плавания и Международная федерация плавания временно отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организаций.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 14 по 30 июля в японской Фукуоке. На турнире будет разыграно 75 комплектов наград в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге и водному поло.

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