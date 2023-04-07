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7 апреля, источник: БЕЛТА

Илья Шиманович показал лучший результат сезона в мире на чемпионате страны по плаванию

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта продолжается открытый чемпионат Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2022

В третий день соревнований спортсмены разыгрывали медали на шести личных дистанциях, а также в двух эстафетах. Лидер мужской национальной команды Илья Шиманович одержал вторую победу на турнире, на этот раз минчанину не было равных в финале на 50 м брассом. В предварительном заплыве Шиманович побил свой же рекорд Беларуси, а показанный Ильей результат (26,28 сек.) стал одним из лучших в истории плавания на этой дистанции.

В финале на 200 м на спине среди мужчин с лучшим временем финишировал Иван Адамчук, а на дистанции 100 м вольным стилем быстрейшим стал Руслан Скоморошко. У женщин Анастасия Шкурдай победила в решающем заплыве на 50 м на спине, за Владиславой Шаенко остался финал на 200 м вольным стилем, а Алеся Акинчиц первенствовала на дистанции 1500 м кролем.

Кроме того, в мужской эстафете 4×200 м вольным стилем золото завоевал квартет из Брестской области в составе Сергея Столярчука, Владислава Задорожного, Ивана Адамчука и Владислава Макаревича. Также команда Брестчины стала сильнейшей в женской эстафете 4×100 м комплексным плаванием (Анастасия Шкурдай, Карина Швед, Алина Жорох, Алеся Игнатович).

7 апреля на чемпионате Беларуси по плаванию спортсмены определят лучших в шести личных видах программы, а также в одной смешанной эстафете. Турнир в Бресте завершится в субботу.

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