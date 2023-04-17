Колесников стал чемпионом России по плаванию на стометровке на спине, Рылов — второй

Колесникову 22 года, на Олимпиаде в Токио он стал серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.