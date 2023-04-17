Колесников стал чемпионом России по плаванию на стометровке на спине, Рылов — второй
Соревнования проходят в Казани.
Соревнования проходят в Казани.
КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады Климент Колесников в понедельник стал чемпионом России по плаванию на дистанции 100 метров на спине.
Колесников преодолел дистанцию за 52,54 секунды. Второе место занял двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов (53,21). Третьим стал Павел Самусенко (53,26).
Колесникову 22 года, на Олимпиаде в Токио он стал серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.
Рылову 26 лет, он является олимпийским чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров на спине. В активе спортсмена бронза Олимпиады на дистанции 200 метров на спине и серебро Игр в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Спортсмен является двукратным чемпионом мира и четырехкратным победителем чемпионатов Европы.