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12:53 (мск), источник: ТАСС

Пловец Колесников убежден, что без политиков спортсмены проголосовали бы за допуск россиян

Спортсмен отметил, что поддерживает общение с иностранными пловцами.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены уже сейчас могли бы вернуться на международную арену, если бы вопрос их допуска решался голосованием зарубежных атлетов, а не политиками или спортивными чиновниками. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в четверг олимпийский призер по плаванию, рекордсмен мира Климент Колесников.

«Если бы [встреча с иностранными спортсменами] состоялась, то было бы гораздо проще — все бы решалось напрямую через народное голосование спортсменов, — сказал Колесников. — Так было в Международной лиге плавания, где проходили круглые столы с участием спортсменов, там обсуждали различные насущные вопросы. Это круто, когда спортсмены сами могут поднять волнующие их темы и обсудить их».

«Хочется верить, что со спортсменами, 80% которых я знаю с 2014 года, у нас сохраняются дружеские отношения и что их поддержка не наигранная», — добавил он, отметив, что поддерживает общение с иностранными спортсменами, среди которых есть сторонники возвращения россиян на международную арену.

Пловец также добавил, что сейчас «все упирается в ситуацию, которая не учитывает мнение спортсменов». «У нас одна цель — просто проплыть, но другие от этого пытаются что-то получить. От нас, к сожалению, ничего не зависит», — сказал он.

Российские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics) в связи с событиями на Украине. Вопрос их допуска отложен до июля.

Колесникову 22 года, на Олимпиаде в Токио он стал серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером. На счету спортсмена одна серебряная и две бронзовые награды чемпионата мира 2019 года. Россиянин является шестикратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.

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