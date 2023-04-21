Россиянка Чикунова побила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова в пятницу показала результат выше мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России в Казани.

Россиянка в финальном заплыве показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды). Теперь достижение Чикуновой должно быть ратифицировано Международной федерацией плавания.

Второе место в финальном заплыве на 200 м брассом на чемпионате России заняла представительница Белоруссии Алина Змушко (2.18,95), третье — россиянка Ирина Шваева (2.19,41).

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также в ее активе серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.