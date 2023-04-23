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01:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранная пловчиха-чемпионка обратилась к побившей ее мировой рекорд россиянке

Олимпийская чемпионка по плаванию Татьяна Скунмакер обратилась к побившей ее мировой рекорд россиянке Евгении Чикуновой.

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Источник: соцсети

25-летняя спортсменка поздравила соперницу с результатом на дистанции в 200 метров. «Да, да, да! Ты просто разгромила его, детка. Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала пловчиха.

Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию за две минуты и 17,55 секунды. Предыдущее результат составлял две минуты и 18,95 секунды и был установлен Скунмакер на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале этого года организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

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