Иностранная пловчиха-чемпионка обратилась к побившей ее мировой рекорд россиянке

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25-летняя спортсменка поздравила соперницу с результатом на дистанции в 200 метров. «Да, да, да! Ты просто разгромила его, детка. Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала пловчиха.

Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию за две минуты и 17,55 секунды. Предыдущее результат составлял две минуты и 18,95 секунды и был установлен Скунмакер на Олимпийских играх 2020 года в Токио.