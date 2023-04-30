Призера московской Олимпиады арестовали в Индии за продажу наркотиков
Indian Express: призера Олимпиады-1980 Варганову арестовали в Индии за продажу наркотиков.
Indian Express: призера Олимпиады-1980 Варганову арестовали в Индии за продажу наркотиков.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Серебряный призер московской Олимпиады пловчиха Светлана Варганова арестована на индийском Гоа по обвинению в продаже наркотиков, сообщает The Indian Express.
Согласно информации издания, бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало на Гоа троих человек. В их числе оказались двое россиян: Варганова и бывший полицейский, имя которого не называется. У них были изъяты наркотические вещества, а также вырученные от продажи денежные средства в различной валюте.
Как сообщается, операция по поимке преступников длилась около двух недель. Варганова, согласно отчету полиции, на протяжении последних лет проживает в Индии и занималась продажей наркотиков иностранцам.
Варгановой 58 лет, она выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в плавании брассом на 200 м. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира 1982 года и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м.