Российская пловчиха объявила о переходе в сборную Франции

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Многократная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова объявила о смене спортивного гражданства и о том, что будет выступать за сборную Франции на ближайшем чемпионате мира по водным видам спорта.

«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира», — написала Кирпичникова в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Конечно, большое спасибо Федерации плавания России за то, что на протяжении восьми лет верили в меня», — добавила 22-летняя спортсменка.

Ранее о том, что Кирпичникова запросила разрешения на смену спортивного гражданства, сообщил глава ВФП Владимир Сальников.