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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская пловчиха объявила о переходе в сборную Франции

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова объявила о переходе в сборную Франции.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Многократная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова объявила о смене спортивного гражданства и о том, что будет выступать за сборную Франции на ближайшем чемпионате мира по водным видам спорта.

«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира», — написала Кирпичникова в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Конечно, большое спасибо Федерации плавания России за то, что на протяжении восьми лет верили в меня», — добавила 22-летняя спортсменка.

Ранее о том, что Кирпичникова запросила разрешения на смену спортивного гражданства, сообщил глава ВФП Владимир Сальников.

Кирпичникова завоевала три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани, который прошел в 2021 году. Также она является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.

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