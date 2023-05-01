«Горжусь, что буду представлять Францию». Ещё одна чемпионка покидает сборную России

Уже больше года прошло с того момента, как международные федерации начали отстранять российских спортсменов от соревнований. К сожалению, пока ситуация не изменилась, и большинство россиян продолжают соревноваться только на российском уровне. И на такие условия соглашаются не все.

На этот раз о смене спортивного гражданства на французское объявила российская пловчиха и чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова. Спортсменка представляла Россию на Олимпийских играх в Токио, и стала первой россиянкой в истории, которая на Олимпиаде выступила сразу в двух дисциплинах — в бассейне и на открытой воде.

«Никакой мотивации у меня не было»

Последние два сезона 22-летняя спортсменка не выступала за Россию. Уже более четырёх лет Анастасия тренируется во Франции в группе Филипа Люка, то есть большинство наград на взрослом уровне Кирпичникова выиграла, выполняя работу под руководством французского специалиста.

С Францией Кирпичникову также связывают и личные романтические отношения. Спортсменка уже несколько лет встречается с французским пловцом, призёром чемпионата мира Энзо Ролданом Муньосом.

Сама спортсменка рассказала, что одна из причин, по которой она решила сменить спортивное гражданство — это резкий спад мотивации после отстранения россиян от международных соревнований.

«Я продолжала тренироваться, мы были на сборе в Мартинике, когда все это началось. Потом пошли запреты на участие в соревнованиях. Я готовилась к Спартакиаде, но получила травму. Плыла 10 км на чемпионате Франции и травмировала ребро. За два километра до финиша услышала хруст, стало трудно дышать, даже кашлять не могла. Пропустила Спартакиаду и на тот момент все ещё надеялась, что нас допустят. Но старты проходили уже и на короткой воде один за другим без нас. Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение — надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго все это будет», — рассказала Кирпичникова «Матч ТВ».

«Буду представлять Францию на следующих чемпионатах мира»

В конце апреля 2023-го года в соцсетях Кирпичникова объявила о своём переходе в сборную Франции.

«Рада объявить об изменении для меня, которое заключается в моей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующих чемпионатах мира на открытой воде на 5 и 10 км. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, моему тренеру. Спасибо моей семье и друзьям за то, что поддержали меня в этом нелегком, но важном выборе для остальной части моей карьеры. Надеюсь на попадание и в другую сборную Франции. И, конечно, спасибо большое Всероссийской федерации плавания (ВФП) за то, что на протяжении 8 лет верили в меня», — написала Кирпичникова в социальных сетях.

Уже в этом сезоне Кирпичникова представит Францию на чемпионате мира в японской Фукуоке. Также спортсменка может выступить за французскую команду на домашних Олимпийских играх в 2024 году.

Помимо Кирпичниковой за другую страну будет выступать ещё один российский пловец — Марк Николаев. Глава ВФП Владимир Сальников высказался о решении спортсменов сменить спортивное гражданство:

«Большой неожиданностью их решение не стало. Кирпичникова давно живет во Франции, а Николаев — в Австралии. Они высказали свое желание сменить спортивное гражданство, Всероссийская федерация плавания не видит с этим проблем. Претензий к спортсменам у нас нет. Предательством мы это не считаем», — приводит слова Сальникова РИА Новости.