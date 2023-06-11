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11 июня, источник: Спорт РИА Новости

Российская пловчиха пообещала выиграть много медалей для Франции

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что готова выиграть много медалей для Франции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила Кирпичниковой смену спортивного гражданства с российского на французское. В воскресенье 22-летняя пловчиха стала чемпионкой страны на дистанции 400 метров вольным стилем.

«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. Ждала этого очень долго. Надеюсь выступить еще лучше на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, это мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — цитирует Кирпичникову Франс Пресс.

Кирпичникова живет во Франции последние четыре года. Она завоевала три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани, который прошел в 2021 году. Также она является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.

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