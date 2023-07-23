Французский пловец побил последний личный рекорд Майкла Фелпса

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Француз Леон Маршан обновил мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке.

Результат Маршана — 4 минуты 2,50 секунды. Предыдущий рекорд 23-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс (04.03,84) установил на Играх 2008 года в Пекине.

Маршану 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира. На его счету также серебряная медаль мирового первенства.

Также австралийская пловчиха Ариарне Титмус побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. Результат спортсменки — 3 минуты 55,38 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал канадке Саммер Макинтош (3.56,08), который она установила 28 марта 2023 года на соревнованиях в Канаде. Второе место в заплыве заняла американка Кэти Ледеки (отставание — 3,35 секунды), третьей стала новозеландка Эрика Фэйрвезер (+4,21).

Титмус 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Также теперь в ее активе три золота чемпионатов мира.