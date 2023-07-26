Пловец Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 100 м на спине

Победитель преодолел дистанцию за 51,82 секунды. Второе место занял двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов (отставание — 0,98 секунды). Третьим стал Мирон Лифинцев (+1,14).

Колесников показал лучший результат сезона в мире. На проходящем чемпионате мира по водным видам спорта в Японии на дистанции 100 м на спине первое место занял американец Райан Мёрфи с результатом 52,22 секунды.

На дистанции 50 м на спине у женщин победу одержала Мария Каменева, второе место заняла Алина Гайфутдинова, третьей стала Дарья Устинова. На дистанции 400 м вольным стилем у мужчин первое место занял серебряный призер Олимпиады в Токио Мартин Малютин, вторым стал Александр Егоров, третьим — Роман Акимов.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.