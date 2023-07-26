Белорусские пловцы завоевали два золота открытого Кубка России

Сегодня первую награду высшей пробы для белорусов завоевала Алина Змушко, которая с результатом 30,67 сек. выиграла финальный заплыв на дистанции 50 м брассом.

В составе белорусской команды 11 спортсменов, а всего за награды соревнований в казанском Дворце водных видов спорта ведут борьбу более 500 белорусских и российских пловцов. Телеканал «Беларусь 5» проводит прямые трансляции. Турнир финиширует 30 июля.