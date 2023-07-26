Белорусские пловцы завоевали два золота открытого Кубка России

Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.07
Сутьеска
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
27.07
Железничар
Нефтчи
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Крусейдерс
Русенборг
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Шкупи
Левски
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Дерри Сити
КуПС
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Линфилд
Погонь
25
Футбол. Еврокубки
27.07
Лех
Жальгирис К
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Аустрия
Борац Б-Л
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Дукаджини
Риека
01
Футбол. Еврокубки
27.07
Целе
Витория Гимарайнш
34
Футбол. Еврокубки
27.07
Хапоэль Беэр-Шева
Паневежис
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Бешикташ
Тирана
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Осиек
Залаэгерсег
10
Футбол. Еврокубки
27.07
Твенте
Хаммарбю
10
Футбол. Еврокубки
27.07
КА Акюрейри
Дандолк
31
Футбол. Еврокубки
27.07
Брюгге
Орхус
30
Футбол. Еврокубки
27.07
Б-36
Хаверфордуэст
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
Футбол. Еврокубки
27.07
Гент
Жилина
51
Футбол. Еврокубки
27.07
Фарул
Урарту
32
Футбол. Еврокубки
27.07
Ворскла
Дила
21
Футбол. Еврокубки
27.07
ЧФР
Адана Демирспор
11
Футбол. Еврокубки
27.07
Базель
Тобол Кс
13
Футбол. Еврокубки
27.07
Дифферданж
Марибор
11
Футбол. Еврокубки
27.07
Маккаби Тель-Авив
Петрокуб
30
Футбол. Еврокубки
27.07
ПАОК
Бейтар И
00
Футбол. Еврокубки
27.07
Ференцварош
Шэмрок Роверс
40
Футбол. Еврокубки
27.07
Гзира Юнайтед
Дюделанж
20
Футбол. Еврокубки
27.07
Юргорден
Люцерн
12
Футбол. Еврокубки
27.07
АПОЭЛ
Войводина
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Кальмар
Пюник
12
Футбол. Еврокубки
27.07
Ауда
Спартак Тр
11
Футбол. Еврокубки
27.07
Виктория Пл
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
27.07
ЦСКА Сф
Сепси
02
Футбол. Еврокубки
27.07
Торпедо Кт
Актобе
14
Футбол. Еврокубки
27.07
Кечкемет
Рига
21
Футбол. Кубок России
27.07
Краснодар
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
27.07
Буде-Глимт
Богемианс 1905
30
Футбол. Еврокубки
27.07
Габала
Омония
23
Футбол. Еврокубки
27.07
Ордабасы
Легия
22
Футбол. Еврокубки
27.07
Алашкерт
Дебрецен
01
Футбол. Еврокубки
27.07
Интер Э
Хайберниан
21
Футбол. Еврокубки
27.07
Арарат-Армения
Арис
11
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
26 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы завоевали два золота открытого Кубка России

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы стали обладателями двух золотых медалей открытого Кубка России в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня первую награду высшей пробы для белорусов завоевала Алина Змушко, которая с результатом 30,67 сек. выиграла финальный заплыв на дистанции 50 м брассом.

На мужской стометровке брассом Илья Шиманович победил с результатом 58,76 сек.

В составе белорусской команды 11 спортсменов, а всего за награды соревнований в казанском Дворце водных видов спорта ведут борьбу более 500 белорусских и российских пловцов. Телеканал «Беларусь 5» проводит прямые трансляции. Турнир финиширует 30 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь