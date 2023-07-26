Российская пловчиха сменила гражданство и теперь бьется за медали чемпионата мира

Анастасия Кирпичникова в России была одним из лидеров нашей сборной, выигрывала чемпионат страны и завоевывала медали чемпионата Европы. Однако в последние годы жизнь связывала ее с Францией — там она жила, там встретила свою любовь — коллегу Энзо Ролдана Муньоза. Тем не менее Анастасия представляла Россию на Олимпийских играх в Токио и стала первой россиянкой в истории, которая выступила сразу в двух видах плавания на Играх — в бассейне и на открытой воде. Коронка — дистанции 800 и 1500 метров вольным стилем. На 800 метрах в 2021 году Кирпичникова взяла серебро чемпионата мира на короткой воде. На идущем в Фукуоке чемпионате мира она заняла четвертое место и будет претендовать на медаль в пятницу.

Однако после отстранения Кирпичникова взяла паузу и стала соревноваться на французских стартах. Говорила, что хочет попасть на спартакиаду в России, но помешала травма. Время шло, а международные старты россиянам не открывались. FINA оказалась среди федераций, которые не стали внимать рекомендациям МОК.

Спринт до французского гражданства

Кирпичникова объявила о желании сменить гражданство в апреле этого года. К тому времени она жила во Франции уже четыре года, поэтому проблем не возникло. «После изучения документов, предоставленных Федерацией плавания Франции, а также ввиду разъяснений и дополнительной документации, сообщаем, что World Aquatics одобрила запрос спортсменки на смену спортивного гражданства», — гласил релиз международной федерации в июне.

Анастасия стремительно прошла квалификацию на чемпионат мира в открытой воде (5 и 10 км) на Открытом чемпионате Мартиники, также отобралась в бассейн, причем выиграла чемпионат Франции на 400 метрах. Таким образом, она могла представлять свою новую сборную уже в Японии. Кирпичникова не скрывала своих эмоций от перехода. В изоляции ей было тяжело, а после чемпионата Франции она говорила так:

«Я в восторге, этот первый титул очень важен для меня. Ждала этого очень долго. Надеюсь выступить еще лучше на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне легче тренироваться, потому что я мотивирована принять участие в чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, это мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — цитировало ее AFP.

Это вызвало гнев президента российской федерации Владимира Сальникова: «Бурный восторг перешедшей в сборную Франции Анастасии Кирпичниковой могу объяснить только завершением эпопеи с оформлением документов. Нужно было сказать кому-то “мерси”. На мой взгляд, не стоило это делать так громко. Ведь процедура смены гражданства достаточно четко прописана в правилах World Aquatics. Срок карантина увеличен с года до трех. Это сделано из-за того, что в последнее время многие ватерполисты из республик бывшей Югославии постоянно стремились сменить гражданство», — говорил он РИА.

Медали пока не получилось. Экс-россиянка продолжила чемпионат мира четвертым местом на дистанции 1500 метров вольным стилем. Продолжила — потому что у нее, возможно, самый насыщенный график на турнире в Японии. Первый старт был 15 июля на 10 километрах в открытой воде (13-е место), на 5 км через три дня заняла 11-ю позицию. Пятое место заняла Кирпичникова во французской эстафете на открытой воде. Наконец, на дистанции 400 метров уже в бассейне, которую экс-россиянка выиграла во Франции, она стала в Фукуоке только 14-й.

Победу на дистанции 1500 метров на ЧМ-2023, где Анастасия оказалась четвертой, одержала легендарная американка Кэти Ледеки с результатом 15 минут 26,27 секунды. Второй стала итальянка Симона Квадарелла (+17,04 секунды), бронза у китаянки Ли Бинцзэ (+19,44). Кирпичникова уступила в борьбе за бронзу почти три секунды. В пятницу Анастасия выйдет на еще одну важную для себя дистанцию — 800 метров. Стимул спасать свою вторую родину есть — пока Франция только на восьмом месте в медальном зачете с двумя золотыми медалями. Впереди даже итальянцы с испанцами.