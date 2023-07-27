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27 июля, источник: БЕЛТА

Белорусы взяли серебро в эстафете Кубка России по плаванию

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы завоевали третью награду открытого Кубка России в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После двух золотых медалей Ильи Шимановича и Алины Змушко белорусская команда стала серебряным призером в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Анастасия Шкурдай, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Руслан Скоморошко показали результат 3 мин. 47,18 сек. Победила команда Санкт-Петербурга (3 мин. 45,42 сек.), бронза у пловцов команды Татарстана (3 мин. 49,63 сек.).

Завтра соревнования в казанском Дворце водных видов спорта продолжатся. Будет разыграно пять комплектов наград.

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