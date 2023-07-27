Белорусы взяли серебро в эстафете Кубка России по плаванию

После двух золотых медалей Ильи Шимановича и Алины Змушко белорусская команда стала серебряным призером в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Анастасия Шкурдай, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Руслан Скоморошко показали результат 3 мин. 47,18 сек. Победила команда Санкт-Петербурга (3 мин. 45,42 сек.), бронза у пловцов команды Татарстана (3 мин. 49,63 сек.).