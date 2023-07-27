Колесников установил мировой рекорд на Кубке России по плаванию

Колесников в полуфинальном заплыве показал время 23,55 секунды. Он превзошел рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в апреле 2022 года. Рекорд Колесникова подлежит ратификации Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).