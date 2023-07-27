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19:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колесников установил мировой рекорд на Кубке России по плаванию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Колесников в полуфинальном заплыве показал время 23,55 секунды. Он превзошел рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), который был установлен в апреле 2022 года. Рекорд Колесникова подлежит ратификации Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics из-за ситуации на Украине.

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