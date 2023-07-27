Белоруска Анастасия Шкурдай выиграла золото Кубка России по плаванию
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль открытого Кубка России по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль открытого Кубка России по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном заплыве дистанции 200 м плавания на спине белоруска одержала уверенную победу, показав результат 2 мин. 09,76 сек. Это третье золото белорусских пловцов на турнире в Казани. Вчера Илья Шиманович выиграл финал на стометровке брассом, а Алина Змушко стала лучшей на дистанции 50 м брассом. Кроме того, белорусская команда в составе Анастасии Шкурдай, Ильи Шимановича, Анастасии Кулешовой и Руслана Скоморошко стала серебряным призером в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.
Сегодня в Казани россиянин Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м в плавании на спине — 23,55 сек. Он превзошел мировое достижение американца Хантера Армстронга (23,71).
Завтра участники соревнований разыграют награды в восьми видах программы.