Пловец Колесников — о мировом рекорде на Кубке России: «Просто “вгасил” на полную! Ничего больше!»
Российский пловец Климент Колесников прокомментировал установление мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.
Российский пловец Климент Колесников прокомментировал установление мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.
Сегодня на финале Кубка России в Казани Колесников проплыл 50 метров за 23,55 секунды в полуфинальном заплыве, побив достижение американца Хантера Армстронга (23,71).
— Полуфинал, мировой рекорд. Вчера был рекорд России. Понимал, что можешь это сделать на полтиннике?
— В целом да, потому что по ощущениям все так и складывалось, что предрасположен был, так сказать, сегодня установить рекорд. Не акцентировал внимание на этом, в голове были какие‑то цифры, что рекорд 23,71, если не ошибаюсь, и нужно проплыть быстрей. Но просто «вгасил» на полную! Ничего больше! Вкладывался в каждый гребок, получилось хорошо. Доволен, потому что ставил этот рекорд на Европе (24,0), потом 23,8. Рекорду семь‑восемь лет. В итоге его бьют через срок меньше года. Я не понимаю, как. Ну и вот наконец‑то получилось. Хорошо, что сложилось так все. То есть форма и все совпало.
— В финале ждать большего?
— Буду стараться, в любом случае. Просто есть понимание того, что есть предварительные, полуфиналы, финалы. Предварительные — такие втягивающие заплывы. Полуфиналы вечером проходят, как и финалы. Поэтому выходил с мыслью, что у меня есть две попытки. А когда уже выходил на старт, то подумал, зачем мне вторая [попытка], если можно сейчас выложиться. Там уже тоже просто буду стараться и все. А тут как получится. Тем более что полтинник, — заявил Колесников в эфире «Матч ТВ».