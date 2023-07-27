Пловец Колесников — о мировом рекорде на Кубке России: «Просто “вгасил” на полную! Ничего больше!»

— В целом да, потому что по ощущениям все так и складывалось, что предрасположен был, так сказать, сегодня установить рекорд. Не акцентировал внимание на этом, в голове были какие‑то цифры, что рекорд 23,71, если не ошибаюсь, и нужно проплыть быстрей. Но просто «вгасил» на полную! Ничего больше! Вкладывался в каждый гребок, получилось хорошо. Доволен, потому что ставил этот рекорд на Европе (24,0), потом 23,8. Рекорду семь‑восемь лет. В итоге его бьют через срок меньше года. Я не понимаю, как. Ну и вот наконец‑то получилось. Хорошо, что сложилось так все. То есть форма и все совпало.