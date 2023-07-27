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21:34 (мск), источник: Sport24

Пловец Колесников — о мировом рекорде на Кубке России: «Просто “вгасил” на полную! Ничего больше!»

Российский пловец Климент Колесников прокомментировал установление мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

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Источник: Reuters

Сегодня на финале Кубка России в Казани Колесников проплыл 50 метров за 23,55 секунды в полуфинальном заплыве, побив достижение американца Хантера Армстронга (23,71).

— Полуфинал, мировой рекорд. Вчера был рекорд России. Понимал, что можешь это сделать на полтиннике?

— В целом да, потому что по ощущениям все так и складывалось, что предрасположен был, так сказать, сегодня установить рекорд. Не акцентировал внимание на этом, в голове были какие‑то цифры, что рекорд 23,71, если не ошибаюсь, и нужно проплыть быстрей. Но просто «вгасил» на полную! Ничего больше! Вкладывался в каждый гребок, получилось хорошо. Доволен, потому что ставил этот рекорд на Европе (24,0), потом 23,8. Рекорду семь‑восемь лет. В итоге его бьют через срок меньше года. Я не понимаю, как. Ну и вот наконец‑то получилось. Хорошо, что сложилось так все. То есть форма и все совпало.

— В финале ждать большего?

— Буду стараться, в любом случае. Просто есть понимание того, что есть предварительные, полуфиналы, финалы. Предварительные — такие втягивающие заплывы. Полуфиналы вечером проходят, как и финалы. Поэтому выходил с мыслью, что у меня есть две попытки. А когда уже выходил на старт, то подумал, зачем мне вторая [попытка], если можно сейчас выложиться. Там уже тоже просто буду стараться и все. А тут как получится. Тем более что полтинник, — заявил Колесников в эфире «Матч ТВ».

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