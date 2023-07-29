Австралийские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем
Молли О’Каллаган установила уже четыре мировых рекорда на нынешнем чемпионате мира.
Молли О’Каллаган установила уже четыре мировых рекорда на нынешнем чемпионате мира.
ТАСС, 29 июля. Пловцы сборной Австралии установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.
В составе сборной Австралии выступали Молли О’Каллаган, Шайна Джек, Кайл Чалмерс и Джек Картрайт, которые показали результат 3 минуты 18,83 секунды.
Прежний рекорд также принадлежал австралийцам и был установлен в июне 2022 года на чемпионате мира в Будапеште (3.19,38). Тогда австралийская сборная выступала практически в таком же составе, за исключением Джек — вместо нее в соревнованиях принимала участие Мэдисон Уилсон.
О’Каллаган установила четвертый мировой рекорд на нынешнем чемпионате мира. Ранее ей удалось улучшить мировые достижения на дистанции 200 м вольным стилем и в составе национальной команды в эстафетах 4×100 м и 4×200 м вольным стилем.