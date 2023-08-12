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12 августа, источник: Vesti.kz

Чемпионка России по плаванию будет выступать за Казахстан

Российская пловчиха Софья Сподаренко официально завершила переход в сборную Казахстана.

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Источник: Reuters

По данным «Матч ТВ», источник из World Aquatics подтвердил, что Сподаренко теперь будет выступать под флагом Казахстана.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что процедура перехода согласована.

Спортсменка благодаря согласованию международной федерации с 11 августа может выступать за Казахстан. Сподаренко родилась в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск и таким образом восстановила гражданство РК.

Пловчиха стала чемпионкой России в 2018 году на дистанции 50 м баттерфляем. Последнее выступление Софьи за российскую национальную команду состоялось на летней Универсиаде 2019 года в Неаполе (Италия).

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