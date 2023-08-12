Чемпионка России по плаванию будет выступать за Казахстан

По данным «Матч ТВ», источник из World Aquatics подтвердил, что Сподаренко теперь будет выступать под флагом Казахстана.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что процедура перехода согласована.

Спортсменка благодаря согласованию международной федерации с 11 августа может выступать за Казахстан. Сподаренко родилась в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск и таким образом восстановила гражданство РК.