Гордость России, горячая красотка Ефимова вернулась из США. Она не захотела быть красной «тряпкой»

Призер Олимпийских игр, 6-кратная чемпионка мира, 7-кратная чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова возвращается в бассейн.

На сайте Международной федерации (World Aquatics) последним стартом россиянки значится этап Кубка мира в России 2021-го. После этого пловчиха на стартах не появлялась. Казалось, Ефимова уже завязала со спортом, просто не хочет объявлять, но на деле все оказалось иначе.

В США Ефимова могла участвовать в некоторых стартах, но добровольно отказалась от этого.

«На некоторых стартах было можно выступить. Но если честно, чувствовалось сильное давление. Я знаю это не понаслышке, давно через это проходила. И теперь просто не хотела в это влезать. Я понимала, что буду как красный флаг для всего плавания, особенно американского. Хотя я там давно живу, долго тренируюсь, знаю многих спортсменов и тренеров. И вроде они ко мне хорошо относятся. Но на публике это все гораздо сложнее», — призналась Ефимова «Матч ТВ».

Ефимова соскучилась по плаванию, поэтому вернулась в Россию, где планирует посвятить ближайший год тренировкам и соревнованиям.

— Я решила, что, даже если не будет международных стартов, мне хочется провести последние соревнования для себя, чтобы как-то красиво подытожить свою карьеру. И даже если у нас не будет Олимпиады, я стану готовиться. Потому что решила, что этот год посвящу тренировкам.

Брассистка планирует тренироваться в родном Волгодонске под руководством отца. Первым большим стартом для Ефимовой станет чемпионат России на короткой воде в конце года.

В России Ефимова пробудет минимум до декабря. Ей предстоят напряженные тренировки, потому что на опыте бороться с рекордсменкой мира Евгенией Чикуновой она точно не сможет.

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До начала подготовки к соревнованиям Ефимова решила развеяться.

Так, например, пловчиха была замечена на футболе. Она сходила на два мачта «Спартака». После одного из них Юлия получила футболку со своей фамилией, а после другого — с автографами всей команды.

Также Ефимова заглядывала и на хоккей. Спортсменка была на финале Кубка мэра, где играли ЦСКА и «Спартак». Пловчиха призналась, что этот вид спорта понравился ей чуть больше, чем футбол.

Была чемпионка мира и в небольшом путешествии в Санкт-Петербург. Ефимова успела застать теплые деньки в дождливом городе.

Источник: Соцсети

Что еще в планах у Ефимовой — неизвестно, но она явно выберется куда-то еще. Скоро возможности развлекаться у нее не будет.

— Сейчас у меня еще неделя отдыха. А потом надо работать. И закончатся все мероприятия — и футбол, и хоккей. Начнутся тренировки, и будет очень тяжело куда-то выбраться.