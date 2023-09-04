Международная федерация плавания допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

ТАСС, 4 сентября. Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.

Согласно опросу, который провела World Aquatics, 67% респондентов высказались за допуск россиян и белорусов до международных соревнований при выполнении определенных критериев, включая отсутствие поддержки проведения специальной военной операции на Украине, а также флагов и гимнов России и Белоруссии.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. К соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии на одну дисциплину», — говорится в заявлении.

Глава организации Хусейн аль-Мусаллам заявил об уважении World Aquatics к спортсменам вне зависимости от их принадлежности к государству. «Организация признает самоотверженность, талант спортсменов независимо от их национальности. Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаем нашу ответственность за создание соревновательной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в разработке строгого и справедливого подхода, о котором мы договорились сегодня», — сказал он.