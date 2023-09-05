Русских пловцов (рекордсменов мира) возвращают в мировой спорт, но с заткнутыми ртами. Как это?

После весенних рекомендаций МОК международные федерации получили право заниматься разработкой собственных критериев допуска россиян и белорусов на турниры. Процесс точно нельзя назвать быстрым, но все же лед тронулся, и это радует. Теперь регламент возвращения спортсменов опубликовала World Aquatics — за возвращение россиян и белорусов проголосовало 67% опрошенных атлетов. Без сюрпризов не обошлось.

Если коротко, то россияне и белорусы будут соревноваться без флага, гимна и любых национальных упоминаний. Вместо них — белая форма, утвержденная WA, и символика федерации. Естественно, никаких команд и эстафет — только индивидуалы. То есть условные синхронистки потенциально смогут заявиться только на сольную программу, которая даже не является олимпийским видом. Кроме того, на одном соревновании на каждую дисциплину будет допущен только один участник от России и один от Белоруссии. Выбирать конкретного спортсмена дали право национальной федерации. Если выбор вообще будет, конечно.

Нейтральный статус, разумеется, нужно получать напрямую от международной федерации. Не допускается наличие контрактов с военными структурами и поддержка СВО с момента ее начала. Но это все, по сути, дублирование рекомендаций МОК, по которым пройдут не все. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, несмотря на закончившуюся дисквалификацию, точно получит отказ из-за участия в политическом митинге в «Лужниках».

Важный момент — квалификационные результаты на главные старты сезона нужно показать за пределами России, а за 12 месяцев до подачи заявки на нейтральный статус должно быть пройдено 4 допинг-теста (один из них — не силами РУСАДА). Очевидно, что это усложняет задачу отбора на чемпионаты мира. Каким образом атлеты должны ловить допинг-офицеров ITA, пока не очень понятно.

Еще один любопытный нюанс связан с взаимодействием с прессой.

«Нейтральным спортсменам также не разрешается появляться на пресс-конференциях или проходить через микст-зону. Им также не будет разрешено давать какие-либо интервью средствам массовой информации во время соревнований», — говорится в сводке критериев.

Получается, что независимо от показанных результатов россияне будут лишены возможности рассказать о своем успехе. Вряд ли кто-то из потенциальных нейтралов рискнул бы говорить о политических взглядах и потерять драгоценный допуск на мировую арену, но на данный момент это правило выглядит как вполне реальное нарушение прав человека и показательный игнор спортсменов со стороны международной федерации. Участвовать разрешаем, а все остальное — мимо.

Интересно, что критерии допуска были сформированы независимой комиссией 5 апреля, а опубликованы лишь пять (!) месяцев спустя. Вполне вероятно, что решение World Aquatics стало следствием недавных мировых рекордов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова — федерации нужно поддерживать интерес к своим видам спорта. Мир должен видеть борьбу сильнейших, а не наблюдать, как отстраненные спортсмены творят историю в изоляции.

К тому же возвращение россиян явно приведет к повышенному вниманию на турнирах. Не зря же босс World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам говорил о том, что отстранение никому не пойдет на пользу.

«Если держать спортсменов из России и Белоруссии в изоляции в течение длительного времени — это будет плохо и для World Aquatics, и для них. К тому же, если они будут изолированы, это не улучшит ситуацию с достижением мира», — сказал в июне Аль-Мусаллам.

Теперь решение за теми, кто у нас решает…