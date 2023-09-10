Живущая в США пловчиха назвала преимущество американцев над россиянами

«Мне кажется, в США люди добрее, чем в России. В южных штатах все очень добрые, спокойные, всегда скажут “доброе утро”. А в северных штатах, как в России, могут резко ответить, там все торопятся, опаздывают», — заявила спортсменка. Она добавила, что отношение людей в стране зависит от штата.