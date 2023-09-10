Текущие события
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
Родина
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
Волгарь
11
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Северная Ирландия
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь
ЦСКА
Футбол. Первая лига
18:00
Алания
Тюмень
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Динамо Мх
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Дания
Футбол. Сборные
19:00
Венгрия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Северная Македония
Италия
11
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Румыния
Израиль
11
Футбол. Чемпионат Европы
9.09
Косово
Швейцария
22
Футбол. Сборные
9.09
Германия
Япония
14
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
20Великий Буффон
10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Живущая в США пловчиха назвала преимущество американцев над россиянами

Российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, назвала преимущество американцев над соотечественниками. Ее слова приводит Sport24.

Наверх
Источник: Reuters

«Мне кажется, в США люди добрее, чем в России. В южных штатах все очень добрые, спокойные, всегда скажут “доброе утро”. А в северных штатах, как в России, могут резко ответить, там все торопятся, опаздывают», — заявила спортсменка. Она добавила, что отношение людей в стране зависит от штата.

Макарова завоевала три золота, серебро и бронзу на юношеских Олимпийских играх в 2018 году. Также в активе спортсменки медали чемпионата мира и победы на чемпионате Европы среди юниоров.

В мае 2023 года защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал преимущество образования в США над российским. Хоккеист заявил, что в России школьная программа намного сильнее, однако американское высшее образование лучшее в мире.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Паралимпийский комитет собрался навсегда приостановить членство России
Ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь