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20:01 (мск), источник: ТАСС

Российский пловец Гирев получил нейтральный статус для международных соревнований

ТАСС, 1 октября. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Иван Гирев получил нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Также нейтральный статус получили пять спортсменов из Белоруссии.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.

Гиреву 23 года, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м свободным стилем. Также спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине на чемпионате мира 2021 года. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.

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