Российский пловец Гирев получил нейтральный статус для международных соревнований

Также нейтральный статус получили пять спортсменов из Белоруссии.
В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.
Гиреву 23 года, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м свободным стилем. Также спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине на чемпионате мира 2021 года. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.