Четверо белорусских пловцов получили нейтральный статус для выступления на международных стартах

Нейтральный статус получили сильнейшие белорусские пловцы: рекордсмен мира на стометровке брассом на короткой воде Илья Шиманович, а также лидеры женской национальной команды, не раз поднимавшиеся на подиумы крупных международных стартов, — Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Кроме того, в список допущенных вошел тренер Андрей Липницкий.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении белорусских и российских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий, включая участие под нейтральным флагом и только на индивидуальных дистанциях, а также запрет на общение со СМИ во время турниров.