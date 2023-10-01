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1 октября, источник: БЕЛТА

Четверо белорусских пловцов получили нейтральный статус для выступления на международных стартах

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо белорусских пловцов получили нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

Нейтральный статус получили сильнейшие белорусские пловцы: рекордсмен мира на стометровке брассом на короткой воде Илья Шиманович, а также лидеры женской национальной команды, не раз поднимавшиеся на подиумы крупных международных стартов, — Анастасия Шкурдай, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Кроме того, в список допущенных вошел тренер Андрей Липницкий.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении белорусских и российских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий, включая участие под нейтральным флагом и только на индивидуальных дистанциях, а также запрет на общение со СМИ во время турниров.

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