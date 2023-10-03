Белорусский пловец Леонид Коробейников с рекордом выиграл марафонский заплыв SulakRace

Спортсмен из Орши проплыл дистанцию протяженностью 27 км за 7 часов 1 мин. 28 сек. — это рекорд заплыва, который проводился уже в пятый раз. Особенность этого труднейшего заплыва в том, что на протяжении 20 км пловцам приходится плыть против течения реки, что очень тяжело.

На дистанции 11,5 км вторым финишировал минчанин Александр Макович, показавший результат 2 часа 46 мин. 50 сек. Год назад он был победителем на этой дистанции. На этот раз первенствовал Артурас Кантаускас из Санкт-Петербурга. Еще один белорусский спортсмен Денис Бында из Минска занял третье место на дистанции 3,6 км (результат — 1 час 6 мин. 56 сек.). Победил здесь Сергей Колычев из Самары.