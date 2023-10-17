Четыре белорусских пловца выступят на этапе Кубка мира в Венгрии
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белоруса выступят на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште, который пройдет с 20 по 22 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белоруса выступят на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Будапеште, который пройдет с 20 по 22 октября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в соревнованиях примут сильнейшие белорусские пловцы: рекордсмен мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде Илья Шиманович, чемпионка Европы Анастасия Шкурдай, призер этапов Кубка мира Алина Змушко и медалистка чемпионатов России Анастасия Кулешова. Эти спортсмены, а также главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Липницкий ранее получили допуск Международной федерации плавания для выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Предстоящий турнир в Будапеште станет заключительным, третьим этапом Кубка мира по плаванию — 2023, два предыдущих этапа прошли в Берлине (6−8 октября) и Афинах (13−15 октября). Илья Шиманович побеждал на этапах Кубка мира в 2018 и 2019 годах.