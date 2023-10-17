Четыре белорусских пловца выступят на этапе Кубка мира в Венгрии

Участие в соревнованиях примут сильнейшие белорусские пловцы: рекордсмен мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде Илья Шиманович, чемпионка Европы Анастасия Шкурдай, призер этапов Кубка мира Алина Змушко и медалистка чемпионатов России Анастасия Кулешова. Эти спортсмены, а также главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Липницкий ранее получили допуск Международной федерации плавания для выступления на международных соревнованиях в нейтральном статусе.